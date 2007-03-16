Прем’єр Данії рекомендував Україні не зосереджуватися на даті вступу до ЄС

Прем’єр-міністр Данії Андрес Фог РАСМУССЕН заявляє про підтримку євроінтеграційних прагнень України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Копенгагені він підкреслив, що двері Євросоюзу є відкритими для всіх європейських країн.

Водночас він висловив думку, що сьогодні Україні було б доцільно зосередитись не на конкретній даті вступу, а на інструментах, які можуть привести до цієї кінцевої мети.

Данський прем’єр також наголосив, що для Данії дуже важливо підтримувати європейські перспективи України. Він вважає, що початком відповідної процедури стане посилена угода між Україною та ЄС, в якій буде передбачена інтеграція української енергетики в європейську, створення зони вільної торгівлі України і ЄС, а також покращення міжособистісних контактів на рівні обміну студентами, вченими тощо.