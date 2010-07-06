Тігіпко навмисно провокує Януковича з Азаровим на свою відставку?

Економічний блок уряду на чолі з Сергієм ТІГІПКОМ, активно вдаючись до риторики реформіста і не пропонуючи реальних дій, займається банальною імітацією реформ і відвертою підготовкою до місцевих виборів.

Так заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прокоментував перспективу перебування в Кабміні економічного віце-прем`єр-міністра С.ТІГІПКА. Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМС.

«Піар-активність економічного віце-прем`єра істотно дратує окремі групи впливу в оточенні Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Ні для кого не секрет, що С.ТІГІПКО займається виключно імітацією реформ, підготовкою до місцевих виборів і особистим піаром. Не випадково його коментарі поширює не прес-служба Кабміну, а прес-служба партії «Сильна Україна», - зазначає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Одночасно з цим, основна реформа, підготовлена С.ТІГІПКОМ – проект Податкового кодексу - одержав жорстоку критику представників малого і середнього бізнесу, вітчизняних і західних експертів, депутатів від коаліції та опозиції. Це показало його повну неспроможність як реформатора, некомпетентність як економіста і слабкість як політика», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, С.ТІГІПКО відверто готується до відставки, підштовхуючи керівництво уряду на жорсткі заходи по відношенню до лідера партії «Сильна Україна». «С.ТІГІПКО сьогодні більшою мірою партійний лідер, ніж чиновник. Його технологи відверто стимулюють АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА до відставки С.ТІГІПКА, коли б він зміг би голосно грюкнути дверима і окупувати серйозну електоральну нішу. При цьому імітуються не тільки реформи, а й конфлікт усередині влади».