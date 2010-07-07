Янукович зрозумів: до осені Податковий кодекс від Азарова не народиться

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Податковий кодекс буде прийнятий не раніше осені, але Державний бюджет на 2011 рік буде розроблений на новій законодавчій базі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час засідання Комітету з економічних реформ, яке відбулося сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що сьогодні він мав дискусію стосовно гострих питань цього документа з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

«Але це не означає, що ми будемо зводити цю роботу до з’ясування стосунків. Дехто вважає, що зниження податків, яке ми пропонуємо по ПДВ, податку на прибуток, вже відбулося, а все інше можна відрегулювати, як кому хочеться. Вже створено лобістські групи – ми їх знаємо – які вмовляють депутатів, що приймати, а що ні», - сказав Президент і наголосив: «Ми не будемо робити кодекс під жодну лобістську групу».

«Кодекс буде зроблено під країну. І в деяких напрямках, безумовно, він не буде популярний, але це – закон, який наближатиме нас до європейських стандартів, стандартів прозорості, до яких ми так з вами прагнемо», – підкреслив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ звернувся з проханням до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА про прийняття вже цього тижня рішення, яке працювало б на продовження громадських обговорень Податкового кодексу та підготовки до прийняття відповідного законопроекту.

«Ми добре розуміємо, що зможемо це зробити тільки восени. І вже на основі цього Податкового кодексу і Бюджетного кодексу ми формуватимемо новий бюджет 2011 року. Безумовно, ми цю роботу повинні завершити разом з прийняттям бюджету до кінця цього року», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО погодився з такою позицією Президента, назвавши її «абсолютно розумною». На його переконання, це дозволить прийняти якісний Податковий кодекс.

С.ТІГІПКО також зауважив, що для реалізації цього документа ще буде необхідно прийняти близько 50 законодавчих актів.