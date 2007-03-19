Тимошенко заявила, що Нафтогаз віддав транспортування газу російській компанії

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що НАК «Нафтогаз України» віддала функції з транспортування природного газу російській компанії «Чорноморнафтогаз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в ході політичних консультацій в Секретаріаті Президента України.

Звертаючись до Президента Віктора ЮЩЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряд, який не зміг віддати Росії газотранспортну систему, пішов іншим шляхом – «Нафтогаз України» підписав угоду, відповідно до якої функції з транспортування газу перейшли іншій, - неукраїнській компанії. На прохання Президента лідер БЮТ уточнила назву цієї компанії - «Черноморнафтогаз».

У свою чергу, присутній на консультаціях прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ ніяк не відреагував на слова Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас кореспонденту УНІАН в прес-центрі НАК "Нафтогаз України" повідомили, що в корпоративну структуру НАК "Нафтогаз України" входить 100-відсоткове державне підприємство ДАТ "Чорноморнафтогаз".

У прес-центрі НАК "Нафтогаз України" також повідомили, що інформація, озвучена Ю.ТИМОШЕНКО, не відповідає дійсності, і, як і раніше, газотранспортною системою України управляє дочірня компанія НАК "Нафтогаз України" – "Укртрансгаз".

При цьому в "Нафтогазі" не змогли пояснити, що саме мала на увазі Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сумно, що екс-прем`єр-міністр і екс-віце-прем`єр-міністр з питань ПЕК не володіє інформацією про те які підприємства входять в корпоративну структуру НАК "Нафтогаз України" і які функції вони виконують", – додав співрозмовник агентства.

Довідка УНІАН. Оператором газотранспортної системи України є ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України". Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відводів.