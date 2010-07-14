Чечетов: у політиці як у футболі - головний тренер розставляє гравців

Заступник фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ упевнений, що ситуація, пов`язана з відставкою Нестора ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій, не призведе до розколу в Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час чат-конференції.

«Якщо відповісти стисло, по-одеськи: не дочекаєтеся. Ніколи!!!», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, в Партії регіонів зібрана практично вся українська еліта - менеджерська і управлінська, і спортивна, і наукова, і інтелектуальна. «Природно, всі члени фракції Партії регіонів – це яскраві, неординарні особистості, люди, які мають свою життєву позицію, свою точку зору з принципових питань». – сказав він.

При цьому, за словами М.ЧЕЧЕТОВА, «на відміну від наших політичних опонентів, усі ці люди вміють грати в єдиній команді, це командні гравці, здатні підпорядкувати свої особисті інтереси інтересам єдиної команди, яка працює на один результат, – підняти економіку і підвищити соціальні стандарти життя людей».

Він також відзначив, що на сьогодні головним при призначенні на ті чи інші напрями роботи визначалися професійні якості, управлінський досвід і уміння грати в єдиній команді для досягнення кінцевого результату. «Усі решта критерії мають другорядне значення», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

При цьому він нагадав, що коли Віктор ЯНУКОВИЧ вітав новопризначених міністрів і губернаторів з призначенням на високі посади, він сказав так: "Ви всі повинні зрозуміти, що ваше посадове крісло – це не якийсь бонус, це ви не якийсь джек-пот зірвали, це не якась довічна преференція і довічна рента, це перш за все величезна відповідальність і колосальна праця. Мине кілька місяців, і кожний з вас звітуватиме про свою роботу. Судитимемо по результатах. Хто не справлятиметься – підказуватимемо, допомагатимемо. Там, де будуть серйозні провали в роботі – відбудеться швидка заміна кадрів. Влада повинна бути ефективною". За словами М.Чечетова, в політиці, як у футболі, “головний політичний тренер країни – президент – на політичному полі переставляє гравців, робить певні рокіровки для досягнення головної мети – досягти кінцевого стратегічного результату, підняти економіку і підвищити рівень життя людей”.

Що стосується можливого призначення новим керівником МНС Віктора БАЛОГИ, М.ЧЕЧЕТОВ відзначив, що вирішення цього питання є компетенцією Президента і прем`єр-міністра. «Щодо БАЛОГИ. Я думаю, тут можливі варіанти, і я б сказав, тренерському складу на чолі з головним тренером видніше, хто саме на цій ділянці повинен посилити політичну потужність команди», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Верховна Рада звільнила Н.Шуфрича з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Напередодні Президент Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Н.ШУФРИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Сам Н.ШУФРИЧ пояснив своє звільнення необхідністю надати посаду міністра новим майбутнім представникам коаліції. Н.ШУФРИЧ заявив, що його відставка стала результатом домовленостей правлячої коаліції з лідером «Єдиного Центру» Віктором БАЛОГОЮ.