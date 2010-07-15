Литвин заспокоює: ще ніхто нікому нічого не закрутив і не відкрутив

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні немає наступу на демократію.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити із його слів на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання щодо “закручування гайок” владою стосовно проведення масових заходів на підтримку свободи слова в Україні, В.ЛИТВИН сказав: «Поки що ніхто нічого не закручував».

За його словами, відбувався тільки розподіл влади, а також визначалися «з організацією влади, і коли з’явилося визначення, коли з’явилася передбачуваність на фоні того, що було раніше, то це сприйняли як закручування гайок».

«Ще ніхто нікому нічого не закрутив і не відкрутив», - наголосив В.ЛИТВИН.

Водночас він підкреслив: «Наводити порядок треба не за рахунок того, щоб кожна людина сказала, що наступають на моє невід’ємне право думати, говорити, як я думаю, і діяти, як я хочу».

За словами голови ВР, у його уяві «демократія, свобода слова – це як кімнатна рослина». «Якщо до неї немило ставитись – пагони обрізати, не поливати і не підтримувати, то вона зачахне», - сказав він.

На думку В.ЛИТВИНА, в Україні необхідно «зберегти те, що було, і дати свободу в економіці».