Кримські татари проведуть курултай перед місцевими виборами

22:34, 19 липня 2010
Політика
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Повідомляє прес-служба меджлісу

Меджліс кримських татар призначив на 28-29 серпня курултай - національний з`їзд - для обговорення суспільно-політичних питань.

Порядок денний засідання поки що не затверджений, повідомили УНІАН у прес-службі меджлісу.

Планується, що серед інших питань делегати курултаю обговорять участь кримських татар у місцевих виборах і проведення міжнародного форуму з питань відновлення прав кримсько-татарського народу, забезпечення його безпеки і гарантій розвитку в Україні.

Меджліс збирається залучити кримсько-татарську громадськість до складання списків кандидатів у депутати до місцевих рад і парламенту Криму.

Члени меджлісу сформували робочу групу і доручили їй впродовж місяця представити концепцію, порядок проведення і порядок денний міжнародного форуму. Вони погодилися з тим, що концепція і порядок проведення форуму мають бути винесені на розгляд курултаю.

Порядок денний третьої сесії курултаю V скликання доручено затвердити і оприлюднити президії меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України призначила місцеві вибори на 31 жовтня, вони пройдуть за змішаною системою без участі блоків політичних партій.

 

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