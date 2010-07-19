Кримські татари проведуть курултай перед місцевими виборами

Меджліс кримських татар призначив на 28-29 серпня курултай - національний з`їзд - для обговорення суспільно-політичних питань.

Порядок денний засідання поки що не затверджений, повідомили УНІАН у прес-службі меджлісу.

Планується, що серед інших питань делегати курултаю обговорять участь кримських татар у місцевих виборах і проведення міжнародного форуму з питань відновлення прав кримсько-татарського народу, забезпечення його безпеки і гарантій розвитку в Україні.

Меджліс збирається залучити кримсько-татарську громадськість до складання списків кандидатів у депутати до місцевих рад і парламенту Криму.

Члени меджлісу сформували робочу групу і доручили їй впродовж місяця представити концепцію, порядок проведення і порядок денний міжнародного форуму. Вони погодилися з тим, що концепція і порядок проведення форуму мають бути винесені на розгляд курултаю.

Порядок денний третьої сесії курултаю V скликання доручено затвердити і оприлюднити президії меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України призначила місцеві вибори на 31 жовтня, вони пройдуть за змішаною системою без участі блоків політичних партій.