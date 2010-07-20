Азаров: керівники уряду відпочинуть по 2-3 тижні по черзі

Уряд не знизить темпи своєї роботи, незважаючи на відпускну кампанію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні в ефірі програми «Іспит для влади» на Першому національному телеканалі.

Він зазначив, що серпень - це досить серйозний місяць для роботи з підготовки до зими, проведення жнив і підготовки до виплати субсидій у зв`язку з підвищенням тарифів на газ для населення.

«Керівники уряду, окремі міністри, звичайно, відпочинуть, хто два тижні, хто три, змінюючи один одного, але це не послабить активність уряду», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що на сьогоднішній день найважливіше завдання для уряду - це підготовка і впровадження економічних реформ.