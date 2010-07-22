За що влетіло міністру: VIP-машини хотіли купити для Януковича і Азарова?

Міністерство внутрішніх справ має намір придбати дорогі авто для супроводу перших осіб держави.

Про це "Сегодня" повідомило джерело в керівництві МВС.

За словами співрозмовника, машини передбачається придбати не для керівництва МВС, а в якості "транспортних засобів спецпризначення" для супроводу українського керівництва (президента, прем`єра і спікера парламенту), а також іноземних делегацій.

Як відомо, МВС хоче провести тендер на закупівлю 20 престижних авто, серед яких є "Мерседеси", "Ауді" і "Тойота Камрі", на що може бути витрачено від 8 до 9 мільйонів гривень.

Після оприлюднення даної інформації в пресі, прем`єр Микола Азаров назвав її "плітками", у відповідь на що газета "Дело" опублікувала офіційне оголошення з Вісника держзакупівель про наміри придбати VIP-автомобілі для МВС.

На засіданні Кабміну в середу Азаров доручив Держказначейству припинити фінансування надмірних витрат уряду - виділення грошей на придбання дорогих авто, меблів та на ремонти кабінетів.

Однак у МВС поки жодних розпоряджень призупинити проведення тендерів з дорогих авто не отримували.

"На сьогоднішній день у нас немає інформації про заборону проведення тендеру, але ми можемо припускати, що це може відбутися", - повідомив співрозмовник "Сегодня" у керівництві МВС.

Українська правда