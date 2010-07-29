Суд заборонив зйомку засідання за позовом ТВі до Януковича

Сьогодні о 10.00 відбулося засідання Вищого адміністративного суду України за позовом ТОВ «Телерадіокомпанії «ТелеРадіоСвіт» (телеканалу ТВі) до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо скасування указу про призначення голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО членом Вищої ради юстиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТВі.

Головуюча суддя ВАСУ Світлана ГОЛОВЧУК під час відкритого засідання заборонила зйомку присутнім журналістам електронних ЗМІ.

При цьому у прес-службі зазначили, що ст.12 ч. 8. Кодексу адміністративного судочинства чітко вказує, що «особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб`єктами владних повноважень».

Як повідомлялося, канал ТВі вважає, що “голова СБУ і телемагнат В.ХОРОШКОВСЬКИЙ ввів в оману Адміністрацію Президента України, не повідомивши, що не має законного права обіймати цю посаду”. Телеканал посилається на статтю 6 Закону України «Про Вищу раду юстиції», яка вказує, що на посаду члена ВРЮ може бути рекомендований громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше десяти років. Разом з тим з біографії В.ХОРОШКОВСЬКОГО випливає, що він такого стажу не має. Вимоги цієї статті не поширюються лише на осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою, а це: голова Верховного Суду України, міністр юстиції України та генеральний прокурор України. Посада голови Служби безпеки України не входить до цього переліку.