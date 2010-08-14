Онопенко ходив на прийом до Януковича

Голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО висловив сподівання, що делегати з’їзду суддів України, який має відбутися восени, підтримають ініціативу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо реформування судової гілки влади.

Про це голова ВСУ сказав за результатами зустрічі з Президентом України, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Головною темою зустрічі стало обговорення подальших кроків реалізації судової реформи в України та механізмів упровадження нещодавно прийнятого закону про судоустрій та статус суддів.

Глава держави відзначив, що ухвалення Верховною Радою закону про судоустрій і статус суддів – перший вагомий крок у реформуванні судової системи нашої держави, що потребує продовження. «Судді вважають, що судову реформу треба продовжувати, що це тільки перший крок. У цілому треба проводити реформу всієї юстиції», – наголосив зокрема В.ЯНУКОВИЧ, висловивши переконання, що нині в Україні для цього є всі можливості.

Голова Верховного Суду зауважив, що «діалог, який постійно відбувається між головою ВСУ і Президентом, – це вже позитивний результат». «Я вважаю, це тільки початок. Я поділяю Вашу думку, що судову реформу можна робити лише тоді, коли є політична стабільність, коли різні політичні сили гуртуються навколо Президента. Я вважаю, що саме за таких умов можна проводити судову реформу, яка чекала 20 років», – підкреслив голова ВСУ.

В.ОНОПЕНКО відзначив позитивні моменти нового закону. Насамперед – врегулювання питань суддівського самоврядування, питання роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів за єдиними критеріями підбору кадрів і відповідальності суддів, спеціалізацію судів тощо.

Під час бесіди В.ЯНУКОВИЧ відзначив необхідність якісної організації та підготовки з’їзду суддів, «щоб відбулася змістовна розмова, були ухвалені усі необхідні рішення, які треба зробити згідно з судовою реформою – обрали Раду суддів, запропонували достойну кандидатуру на посаду голови кваліфікаційної комісії, голову спеціалізованого цивільно-кримінального суду. Це дуже важливо», – підкреслив Президент.

Окремо глава держави акцентував увагу на необхідності посилення боротьби з корупцією у судовій системі України. «Щоб усі нові органи, згідно з судовою реформою, запрацювали на повну потужність. Щоб вони підняли рівень фаховості і рівень відповідальності судів і суддів. Щоб судова гілка влади була зразком у країні в цих напрямках», – наголосив Президент.

«Треба, щоб люди відчули, що судова система почала працювати набагато ефективніше і стала ближчою до них», – додав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також звернув увагу В.ОНОПЕНКА на питання порушення прав людей, які перебувають у тимчасових слідчих ізоляторах. «Ми повинні за найкоротші терміни зробити все, щоб людина не знаходилася без рішення суду за ґратами тривалий час. Треба виправити випадки, коли людина утримується безпідставно і не дочекається рішення суду. Адже це порушення прав людини. Я вимагатиму наведення порядку у цих питаннях», – підкреслив Президент.

Зі свого боку голова ВСУ відзначив, що судді підтримують ініціативи Президента стосовно реформи кримінальної юстиції та вноситимуть з цього питання свої пропозиції. «Нам треба напрацювати – де роль прокуратури, правоохоронних органів. Потрібно реформувати ті інститути, які теж десятки років не реформуються. Суд сам ефективно не спрацює, якщо погано працюють правоохоронні органи. Тому тут ми Ваші зусилля підтримуємо однозначно. Я думаю, це лише початок нашої ефективної співпраці», – резюмував він.

«Судову реформу можна було робити лише тоді, коли ми маємо консолідовану владу – політики консолідувалися навколо глави держави, у парламенті є більшість, уряд працює ефективно. Таким чином ми можемо реалізувати наші напрацювання», – сказав В.ОНОПЕНКО, коментуючи підсумки зустрічі з главою держави.

Він також зазначив, що підготовлені фахівцями ВСУ напрацювання вже певною мірою знайшли відображення у законі про судоустрій та статус суддів. «Ті позитивні речі, які там є, знаходять підтримку суддівського корпусу, мою та моїх колег з Верховного Суду. Проблеми, що залишилися, виправлятимемо разом», – переконаний В.ОНОПЕНКО.

Керівник ВСУ, окрім того, подякував Президентові за його нещодавній лист до голови Верховної Ради щодо необхідності якнайшвидшого обрання суддів на посади. «Думаю, цей процес буде прискорено», – сказав В.ОНОПЕНКО.

За його словами, під час сьогоднішньої зустрічі йшлося також про деякі питання, пов’язані з майбутніми конференціями суддів, де будуть обиратися їхні органи самоврядування. «Не було жодної вказівки на кшталт «оберіть таку конкретну кандидатуру на посаду». Президент сказав: давайте будемо обирати людей чесних, порядних, відповідальних – фахівців – тих, хто користується великою повагою і серед суддів, і серед громадян. Я думаю, що судді сприймають таку пропозицію глави держави абсолютно правильно, і ми будемо це підтримувати», – сказав голова ВСУ.