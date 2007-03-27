Лук`яненко винить Ющенка за ”бандитів при владі”

Українська республіканська партія Лук’яненка закликає лідерів парламентських і позапарламентських опозиційних політичних партій і громадських організацій усвідомити масштаби загрози для України і негайно ініціювати міжпартійні переговори, “метою яких є не виборчі плани й перспективи, а порятунок держави!”. Про це йдеться в переданому УНІАН Меморандумі УРП Лук’яненка щодо ситуації у країні.

В ньому висловлюється занепокоєння позицією Президента України Віктора ЮЩЕНКА, зокрема, те, що “його бездіяльність і невтручання призвели до розколу помаранчевих переможців і перетворення їх на переможених”. “Це його руками до влади були приведені ті самі бандити, яким він же на Майдані обіцяв тюрми. Це з його мовчазного і слабкодухого потурання країна сьогодні опинилася на межі національної катастрофи,” - йдеться в меморандумі.

УРП Лук’яненка вважає, що “в умовах наступу кримінально-тоталітарних сил глава держави був зобов’язаний вдатися до найрішучіших і жорстких заходів захисту демократії й державності”. В меморандумі зазначається, що “від початку року Президент не вжив жодного заходу, аби протидіяти загрозливим процесам у країні й продовжував мріяти новими універсалами і примиренням власного народу з його старими й новітніми поневолювачами”. УРП Лук’яненка докоряє В.ЮЩЕНКУ, що він не використав можливості ще одного подання кандидатури Володимир ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ “аж до настання закінчення терміну формування уряду, за яким виникають конституційні підстави для розпуску парламенту”. Вони критикують Президента України і за відзначення вищими державними нагородами, зокрема, Михайла ПОТЕБЕНЬКА. УРП Лук’яненка, закликає “всі свідомі політичні сили України незалежно від їхньої ідеологічної належності – національно-патріотичні, соціал-демократичні, ліберальні – перед лицем національної катастрофи, як у дні Майдану, відсунути розбіжності на задній план і, переступивши через амбіції своїх лідерів, об’єднавши зусилля, встати на захист України й українського народу!”

В меморандумі зазначається, що кадрова політика уряду свідчить “про активне й планомірно здійснюване повернення до влади найпотворніших провідників режиму Кучми”, а також піддаються президентські повноваження “неконституційному перегляду з боку Кабміну й керованої ним Верховної Ради, а то й просто ігноруються”. “В Україні здійснюється системний контрнаступ реваншистських сил, що його результатом є не відновлення кучмізму, а витворення системи влади, якої країні ще не знала – симбіозу кримінального кучмівського режиму з комуно-тоталітарним способом організації влади,” - зазначено в меморандумі

В документі наголошується, що дії нинішнього уряду свідчать “навіть не про зраду його передвиборних обіцянок і цілковиту зневагу власного народу”, “і навіть не про націленість кліки ЯНУКОВИЧА – СИМОНЕНКА – МОРОЗА на вибудову в країні системи кримінального тоталітаризму”, а про “значно гірше – про послідовно здійснювану цією клікою державну зраду”.