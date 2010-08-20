Мер Мелітополя помер від травм, одержаних у ДТП
10:08, 20 серпня 2010Політика
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Операція не врятувала
У Запорізькій обласній клінічній лікарні від травм, одержаних в результаті ДТП, помер міський голова Мелітополя Дмитро Сичов.
Офіційну інформацію у виконкомі обіцяють надати найближчим часом, повідомляють «Мелитопольские ведомости».
Дмитро Сичов знаходився в реанімації, лікарі оцінювали його стан як «украй важкий». Мерові Мелітополя зробили операцію, але це не врятувало його, Дмитро Сичов помер від отриманих травм.
Аварія сталася, нагадаємо, в ніч на 4 серпня.
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