Мер Мелітополя помер від травм, одержаних у ДТП

У Запорізькій обласній клінічній лікарні від травм, одержаних в результаті ДТП, помер міський голова Мелітополя Дмитро Сичов.

Офіційну інформацію у виконкомі обіцяють надати найближчим часом, повідомляють «Мелитопольские ведомости».

Дмитро Сичов знаходився в реанімації, лікарі оцінювали його стан як «украй важкий». Мерові Мелітополя зробили операцію, але це не врятувало його, Дмитро Сичов помер від отриманих травм.

Аварія сталася, нагадаємо, в ніч на 4 серпня.