Наливайченко вимагатиме, щоб Янукович виконував його програму

Координатор «Оновлення країни» Валентин Наливайченко підбив попередні підсумки діяльності своєї організації за три місяці і анонсував презентацію Народної програми оновлення країни. Про це повідомляє офіційний сайт Громадської ініціативи.

«Громадська ініціатива «Оновлення країни» за три місяці своєї діяльності реалізувала десятки корисних суспільних проектів. Її позицію на сьогодні підтримало понад 100 громадських організацій з різних куточків України.

Наші активісти в регіонах проводили просвітницькі акції, здійснювали екологічний контроль, підтримували молодіжний рух, відстоювали права і свободи громадян», - йдеться в повідомленні.

Серед справ, які вдалося реалізувати за цей час, представники ОК називають, зокрема, оскарження у суді пам’ятника Сталіну, відкриття безкоштовних юридичних приймалень у Херсоні та Запоріжжі, юридичну допомогу громадянам на Харківщині, Сумщині, Тернопільщині та Хмельниччині.

Як повідомляє прес-служба «Оновлення країни», регіональні представники провели також низку екологічних акцій на Одещині, Чернігівщині та Хмельниччині, встановили опіку над дитячими закладами на Кіровоградщині та Хмельниччині,

Посприяли в ОК і у проведенні молодіжних вишкільних таборів, таких як «Джура-2010» на Закарпатті, «Відвага-2010» на Сумщині, «Лисоня» на Тернопільщині, котрі отримали нове спортивне спорядження та призи переможцям різноманітних конкурсів.

«Оновлення країни» провело акцію зі збору серед підприємців підписів проти урядового податкового Кодексу, які було передано главі Кабміну, Президенту та Голові Верховної Ради.

За підтримки ОК Українським юридичним товариством був презентований проект оновленої Конституції з метою його широкого обговорення. Це дасть можливість створити Основний Закон не під Президента, прем’єра, владу чи опозицію, а під народ.

Представники «Оновлення країни» брали активну участь у протестах проти закону про місцеві вибори і законопроекту 2450. Молодіжне крило організації провело низку протестних акцій різної тематики, зокрема: «Народний кнопкодав» під стінами Верховної Ради, акція з обговорення Конституції на Майдані, акція «Годі брехати!» з приводу розслідування справи Дмитра Ящука, який покінчив життя самогубством в Святошинському РУВС 13 червня. Долучилася молодь ОК і до акції проти забудови Європейської площі в Києві.

«За ці три місяці ми намагалися зробити якомога більше. Ми їздили по Україні і бачили реальне життя і реальні проблеми кожної області, кожного району. Якість життя українців знаходиться на дуже низькому рівні. У державі відбувається чимало такого, що нам всім і мені особисто не подобається», - каже координатор «Оновлення країни» Валентин Наливайченко.

«Саме тому ми складаємо Народну програму оновлення країни, яка буде представлена на Загальнонаціональному форумі громадських організацій на початку вересня, і вимагатимемо від влади її виконання», - наголосив він.