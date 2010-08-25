Тимошенко хоче "інформатора", який увійде в кожен дім

Лідер Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО, з огляду на посилення цензурних явищ в українських ЗМІ, виступила з ініціативою створення незалежної загальноукраїнської національної газети, яка надаватиме громадянам об’єктивну інформацію про реальні події в Україні.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер “Батьківщини” заявила учора на мітингу з нагоди Дня Незалежності України, який пройшов біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві.

"Єдина загальноукраїнська національна газета, яка мусить увійти в кожну оселю, яка буде написана не під когось, а заради України, яка буде відкривати очі людям – це наше з вами завдання", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ви знаєте, що сьогодні всі центральні канали телебачення захоплені олігархією, ви знаєте, що сьогодні там немає ані слова правди, а є пропаганда приниження нашої рідної держави і провадження чужої нам політики", - пояснила вона таку ініціативу.

"Я думаю, що ми зможемо це з вами зробити, і газета стане тим організатором, тим інформатором, як, куди, з ким, заради чого і яким шляхом нам рухатися", - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.