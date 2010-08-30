БЮТ обіцяє заблокувати «вбивство» київських райрад

Фракція БЮТ блокуватиме ухвалення Верховною Радою рішення про ліквідацію районних рад Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

«Наша фракція буде достатньо наполегливо блокувати це питання і не допустить його прийняття», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, рішення про ліквідацію райрад обмежує права людей обирати своїх представників, які б захищали інтереси територіальних громад.

«Київ – це дуже великий мегаполіс, і він не може управлятися фактично з одного центру. 10 районів, які сьогодні є, - це якраз нормальна управлінська вертикаль», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, нинішня влада розуміє, що не має більшості у Києві і демократичним шляхом не зможе отримати владу в столиці.

«Таким чином, є намагання штучно призначати своїх людей для того, щоб вони керували містом», - додав О.ТУРЧИНОВ.