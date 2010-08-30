Директор Євро-2012 не вважає мовну проблему головною
14:20, 30 серпня 2010Політика
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Каллен - у Харкові
Директор Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН не вважає мовну проблему надто важливою для проведення турніру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав кореспонденту УНІАН на церемонії відкриття нового терміналу міжнародного аеропорту «Харків».
В Україні «молодь говорить англійською, а старші люди – російською. Є принаймні мовні курси, можна підучитися. Я не вважаю мовну проблему головною», - зазначив М.КАЛЛЕН.
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