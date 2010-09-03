Комуністи «завалять» у парламенті підвищення пенсійного віку?

Народні депутати від КПУ не голосуватимуть у парламенті за підвищення пенсійного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Донецьку народний депутат, перший секретар Донецького обкому КПУ Микола КРАВЧЕНКО.

Він зазначив, що на Україну «тиск Міжнародного валютного фонду дуже сильний по ряду позицій, не тільки щодо збільшення пенсійного віку», але комуністи вже визначилися в тому, що не голосуватимуть за запропоноване збільшення пенсійного віку.

М.КРАВЧЕНКО сказав: «На даний момент ми однозначно говорили і попередили коаліцію про те, що ми голосувати за це підвищення не будемо». Він додав: «Можливо, там щось зміниться, можливо, там якісь будуть. Але на сьогодні в тому вигляді, в якому подають підвищення пенсійного віку для жінок, ми голосувати не будемо».

Крім того, М.КРАВЧЕНКО заявив, що КПУ «наполегливо просить» Кабінет міністрів довести до МВФ позицію комуністів.

«Наша позиція така: чому вони нам диктують вимоги? Це наша внутрішня справа, - сказав М.КРАВЧЕНКО. - Ви вимагаєте повернення боргу, ми вам даємо гарантії в цифрах, у бюджетному варіанті тощо. Чому ви думаєте, що ті заходи, якими ви примушуєте нас сьогодні це робити (підвищувати пенсійний вік – УНІАН), вони гарантуватимуть повернення боргу?».

М.КРАВЧЕНКО заявив, що Кабмін має з`ясувати всі ці питання з МВФ і не вдаватися до підвищення пенсійного віку, враховуючи і так далеко не найвищу тривалість життя українців.