Нардепи від БЮТ досі не бачили Кодекс, який Україна «широко обговорила»

Фракція Партії регіонів підтримує пропозицію щодо заслуховування завтра на пленарному засіданні Верховної Ради інформації Кабінету міністрів про підготовку проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради у парламенті заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він назвав позитивним той факт, що до другого читання проект Податкового кодексу був підготовлений за допомогою широкого обговорення цього документа серед громадян.

«Ми вперше звернулися до широкого обговорення суспільства по законопроекту», - сказав він.

За його словами, це новий крок в роботі уряду та коаліції, який буде використовуватися і надалі.

Лідер фракції ПР також зазначив, що робота, яка була проведена з підготовки проекту Податкового кодексу, має бути обговорена в сесійній залі ВР.

«І завтра ми можемо заслухати від імені Кабінету міністрів все, що було зроблено, і ті напрацювання, які є, і в кінцевому варіанті визначитися далі з тим, як ми будемо працювати», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

В свою чергу голова Комітету ВР з питань податкової політики, народний депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН зауважив, що Кабмін мав до 5 вересня внести до ВР проект Податкового кодексу для розгляду його у другому читанні. При цьому, зауважив він, цього документа і досі в стінах парламенту немає.

«Ми вимагаємо негайно подати цей документ до ВР з тим, щоб подивитися, які перли виникли за результатами так званого «народного обговорення», - сказав С.ТЕРЬОХІН.