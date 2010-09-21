Майже 90% українців хочуть, щоб держава контролювала ціни на ліки

Українці стурбовані зростанням цін на ліки.

Про це свідчать передані УНІАН результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна у вересні.

Зокрема, переважну більшість українців (92,1%) турбує зростання цін на ліки останнім часом. Не хвилює ця проблема лише 4,4% респондентів, а 3,5% - важко відповісти на це запитання.

Результати дослідження свідчать, що більше половини українців (53,7%) час від часу купують ліки. Близько третини (33,2%) купують ліки постійно, а кожен десятий респондент (10,2%) заявив, що не купує їх практично ніколи. Важко відповісти на це запитання 2,9% опитаних.

Згідно з даними опитування, майже половина громадян України (45,4%) при придбанні ліків керуються порадою лікаря. Більше третини (38,2%) покладаються на особистий досвід, а кожен десятий (11,6%) - на пораду аптекаря. Порадою знайомих керуються при придбанні ліків 6,4% респондентів, майже стільки ж (6,2%) - ціною препарату, а 3,2% при купівлі лікарських препаратів орієнтуються на рекламу. Не купують лікарські препарати 4,8% опитаних, а 2,7% - важко відповісти на це запитання.

Переважна більшість українців (89,3%) вважають, що слід ввести державний контроль за цінами на ліки. Протилежної думки дотримуються 6,3% опитаних, а 4,4% - важко відповісти на це запитання.

Більше половини українців (56,7%) вважають, що в нашій країні поширена проблема незаконного продажу в аптеках наркотичних і психотропних препаратів. Із них 30,3% вважають, що ця проблема "скоріше поширена", 26,4% - "дуже поширена". Не вважають проблему поширеною 18,6% опитаних. Із них 10,0% обрали варіант відповіді "скоріше не поширена", 8,6% - "точно не поширена". При цьому кожному четвертому респонденту (24,7%) важко відповісти на це запитання.

Так само, згідно з дослідженням, переважну більшість громадян України (88,4%) турбує проблема фальсифікації лікарських препаратів. Не турбує - лише 5,7% опитаних, і майже стільком же респондентам (5,9%) важко відповісти на це запитання.

*** Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: "Лікарські препарати в Україні" з 18 по 20 вересня 2010 року. Всього за випадковою вибіркою були опитані 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.