Азарову розказали, як зробити «українське диво» за 10 років

Сінгапур допоможе Кабінету міністрів України створити Фонд модернізації економіки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМУ, в останній день свого перебування в Україні міністр-ментор Сінгапуру Лі Куан Ю провів презентацію українського видання своєї книги «Сінгапурська історія» в Дипломатичній академії України.

Перший екземпляр цієї книги одержав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

У своєму виступі глава Кабміну підкреслив, що візит Лі Куан Ю – автора сінгапурського економічного дива - став історичною віхою в історії України. За його словами, досвід Сінгапуру, який описано в книзі, буде дуже корисний Україні й буде використано при розробці програми модернізації країни. «За лічені роки Сінгапур із країни третього світу зробив стрибок до лав індустріально-розвинених країн. Сінгапур став світовим фінансовим центром», - підкреслив М.АЗАРОВ.

У ході зустрічей і переговорів із Лі Куан Ю український прем`єр повідомив, що найближчим часом Кабінет міністрів створить Фонд модернізації економіки України, який стане одним з інструментів її розвитку. Він запросив сінгапурських експертів взяти участь у створенні такого Фонду.

Лі Куан Ю підтримав ідею М.АЗАРОВА. За словами міністра-ментора, Україна повинна якомога швидше визначитися з програмою модернізації своєї економіки. Така програма розробляється в першу чергу з урахуванням спеціалізації країни та її можливого місця в глобальній економіці, пошуку ринків, у першу чергу серед найближчих сусідів. Міністр-ментор запропонував налагодити пряме авіасполучення з Сінгапуром, щоб експерти, фахівці й представники ділових кіл могли оперативно відвідувати Україну. За словами Лі Куан Ю, мова – це не проблема. Вирішальну роль грає розуміння економічних реалій країни й тверда політична воля.

Лі Куан Ю на презентації книги підкреслив особливу важливість політичної стабільності для модернізації країни. «В Україні останні 20 років постійно змінювалася влада. За таких умов ніякі реформи провести неможливо», - вважає він.

Лі Куан Ю впевнений: якщо Україна не упустить свій шанс, то модернізувати країну можна буде всього за 10 років.