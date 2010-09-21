Азаров «відкрив очі» президенту ПАРЄ на українську опозицію

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запросив спостерігачів від Парламентської Асамблеї Ради Європи оцінити об`єктивність проведення виборчої кампанії до місцевих органів влади України.

Про це прем`єр-міністр заявив сьогодні під час зустрічі з президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«Україна вступила в період виборів до органів місцевої влади. Ми робимо все для того, аби забезпечити вільний і незалежний перебіг виборчої кампанії. Ми запросили всіх спостерігачів і сподіваємось, що Рада Європи також пришле своїх спостерігачів. Ми сподіваємось, що спостерігачі приїдуть Й оцінять об`єктивність проведення виборів», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що Кабмін готовий до діалогу з опозицією. Однак, за його словами, на жаль, представники опозиції під час своїх візитів до Брюсселя та Страсбурга зазначають, що вони є прихильниками проведення реформ у державі, а насправді в Україні займаються блокуванням парламенту та перешкоджають проведенню реформ.

У той же час прем`єр-міністр спростував заяви деяких представників опозиції про те, що нібито влада перешкоджає вільному проведенню місцевих виборів. «Навіщо нам перешкоджати вільному проведенню виборів? У цьому немає жодного сенсу. З одного боку, це наша репутація, а з іншого, об’єктивні соціологічні опитування свідчать, що ми на цих виборах переможемо», - підкреслив М.АЗАРОВ, додавши, що влада, як ніхто інший, зацікавлена у проведенні вільних, прозорих та демократичних виборів до місцевих органів влади.

Він поінформував, що під час перебування Партії регіонів в опозиції їй вдалося зміцнити свою структуру. «Ми, перебуваючи в опозиції, зміцнили свою структуру. Якщо партія життєздатна, якщо у неї є ясні цілі, якщо у неї професіональний кваліфікований склад, то вона нормально проходить і через опозицію, і через владу. Якщо ж у процесі формування партії приймалися люди лише для того, щоб зайняти якісь посади та ще й заробити на цьому - така партія дуже швидко розсипається», - наголосив М.АЗАРОВ.

Водночас, за його словами, влада зацікавлена в тому, щоб у країні була дійсно сильна опозиція. «Ми зацікавлені, щоб у нас була сильна опозиція, сильні опозиційні партії. Але професійні, серйозні політичні сили, які б могли з нами конкурувати і допомагати нам не робити помилок», - зазначив М.АЗАРОВ.

У свою чергу, президент ПАРЄ зазначив, що Рада Європи вітає амбітні реформи, які відбуваються в Україні. «Ми вітаємо амбітну програму реформ, які зараз відбуваються в Україні», - повідомив він і додав, що налагодження співпраці між Президентом України, урядом та парламентською коаліцією відіграє важливу роль для проведення стратегічних реформ. «Співпраця уряду, Президента і коаліції дуже важлива для такої країни, як Україна. Така стабільність допоможе впроваджувати радикальні реформи, які ви плануєте», - відзначив М.ЧАВУШОГЛУ.

Президент ПАРЄ також негативно оцінив дії опозиції з блокування роботи парламенту, йдеться у повідомленні Кабміну. «Ми розуміємо, що справа опозиції блокувати. Але ми також розуміємо, що вони, можливо, заходять занадто далеко у своїй критиці. Ми завжди декларуємо в Раді Європи, що бойкотування парламенту і перешкоджання роботі спікера - це неправильний шлях роботи. Але це не повинно зупинити вас на шляху реформ», - наголосив він.