Загострився конфлікт міської і обласної "Батьківщини" в Одесі

Голова Одеської міської організації партії «Батьківщина» Дмитро СПІВАК заявляє про спробу захоплення парторганізації.

Сьогодні, «29 вересня, сталося рейдерське захоплення міської партійної організації ВО «Батьківщина», - йдеться в поширеному прес-службою міської парторганізації повідомленні, - скликано незаконну конференцію без участі ряду делегатів, а також без запрошення легітимно обраного голови Дмитра СПІВАКА».

«Захоплення організації, - уточнює прес-служба, - здійснює заступник голови Приморської районної адміністрації Одеського виконкому міської ради Олег КОРЖЕНКО за повної підтримки народного депутата України Олега РАДКОВСЬКОГО».

Одержати офіційний коментар із приводу інциденту між керівниками обласної та міської структур ВО «Батьківщина» кореспонденту УНІАН поки не вдається. Голова облорганізації партії О.РАДКОВСЬКИЙ запропонував прокоментувати ситуацію пізніше. «Зараз провожу нараду», - додав народний депутат України від БЮТ.

«Лідер міської організації Д.СПІВАК має намір незабаром скликати прес-конференцію, на якій викладе подробиці», - повідомили в міській парторганізації «Батьківщини».

Голова обласної організації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО так прокоментував ситуацію, що склалася: «Напружені відносини між лідерами обласної та міської структур «Батьківщини» виникли раніше, а зовсім не в кінці вересня. І партійний функціонер О.КОРЖЕНКО не перший рік працює в міській «Батьківщині» - свого часу він навіть відкрив громадську приймальню в центрі Одеси. Отже органи міської влади навряд чи мають якесь відношення до виниклого внутрішньопартійного конфлікту».

«Буде сумно, - резюмував експерт, - якщо ситуація в одеських структурах «Батьківщини» повністю вийде з-під контролю центрального апарату партії. По суті виникла загроза, що місцеві структури можуть повторити помилки київської, львівської і харківської організацій «Батьківщини», й зрештою місцева парторганізація може бути виключена з виборчого процесу із виборів до місцевих рад».