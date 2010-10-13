Янукович відправив Азарова розбиратися, чому зростають ціни

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив розробити план невідкладних заходів, спрямованих на уповільнення темпів інфляції та недопущення погіршення життя громадян.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зокрема, з метою недопущення погіршення рівня життя громадян, зниження реальних доходів населення, перевищення прогнозного річного рівня зростання споживчих цін Президент доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ до 1 листопада 2010 р. проаналізувати ситуацію на споживчому ринку, визначити причини зростання цін на продукти харчування понад можливий вплив сезонного чинника та за результатами розробити план невідкладних заходів, спрямованих на уповільнення темпів інфляції, насамперед зростання цін на продукти харчування, які входять до мінімального споживчого бюджету.

Крім того, глава уряду та голова Нацбанку повинні до 1 листопада поточного року вжити заходів щодо стимулювання підвищення економічної активності у секторах, на продукцію яких спостерігається зростання цін, у тому числі шляхом сприяння збільшенню обсягів кредитування суб`єктів господарювання.

Голові Антимонопольного комітету України Олексію КОСТУСЄВУ доручено до 1 грудня поточного року здійснити перевірку дотримання законодавства про захист економічної конкуренції стосовно наявності узгоджених дій суб`єктів господарювання, які впливають на зростання споживчих цін.