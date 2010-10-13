Янукович збирається в Англію

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив з міністром Великої Британії у справах Європи Девідом ЛІДІНГТОНОМ питання, які стосуються підготовки офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Великої Британії.

Як повідомили УНІАН у Департамент інформаційно політики Міністерства закордонних справ України, також співрозмовники обговорили широке коло питань європейської інтеграції України, зокрема можливості підтримки Великою Британією тих елементів переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію, які мають принципове значення для України.

Міністр закордонних справ України наголосив у цьому контексті на важливості закріплення європейської перспективи та відкритті ринків ЄС у рамках всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Важливе місце у ході зустрічі мали також питання пожвавлення взаємодії у міграційній сфері, зокрема щодо продовження переговорів про лібералізацію візового режиму між двома країнами.