Немиря: Азаров сів у калюжу

Екс-віце-прем`єр, заступник голови партії "Батьківщина" Григорій НЕМИРЯ вважає, що заяви прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, зроблені в Брюсселі, свідчать про його некомпетентність як у зовнішній політиці, так і в ідеології європейських партій.

Таку думку Г.НЕМИРЯ висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

"Перший візит прем`єр-міністра до Брюсселя вийшов комом. Ми завжди підозрювали, що пан АЗАРОВ не дуже добре знається на зовнішній політиці, але зараз отримали цьому підтвердження у столиці Європейського Союзу", - сказав Г.НЕМИРЯ, коментуючи заяву М.АЗАРОВА про те, що Європейська народна партія не підтримує європейську інтеграцію України.

Екс-віце-прем`єр нагадав, що під час візитів до Берліна і Парижа Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ та Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, які очолюють партії, що входять до родини ЄНП, підтримали європейську інтеграцію України, а глава Української держави подякував їм за постійну підтримку євроінтеграції України.

"Можливо, пан АЗАРОВ не знає, що Президент Польщі, з яким він нещодавно зустрічався, належить до партії "Громадянська платформа", яка також є членом Європейської народної партії, і Польща була та залишається одним з найпалкіших прихильників європейської інтеграції України", - зазначив Г.НЕМИРЯ.

"Навіть цих фактів достатньо, щоб стверджувати, що прем`єр-міністр АЗАРОВ сів у калюжу, роблячи подібні заяви. Що стосується зовнішньополітичного виміру - невігластво і некомпетентність завжди є ризикованими речами, але коли некомпетентність демонструє прем`єр-міністр великої європейської країни - це погано не лише для нього особисто, але, на жаль, це дискредитує і саму країну", - переконаний колишній віце-прем`єр.

Водночас, на його думку, ідеологія Партії регіонів, яка намагається приєднатися до родини європейських соціал-демократів, суперечить ідеології соціалістів. "Намагання Партії регіонів вступити до сім`ї соціалістів дуже дисонує з брендом Партії регіонів як партією великого бізнесу. І, до речі, пану АЗАРОВУ треба нагадати, що соціальна ринкова економіка, про яку він намагався говорити у Брюсселі, якраз є одним із стрижнів Європейської народної партії. І про ті речі говорили і німецькі християнські демократи, і інші європейські політики, які належать до ЄНП, ще задовго до того, як про це почали говорити соціалісти", - сказав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів М.АЗАРОВ пояснив підписання меморандуму із соціал-демократами Європарламенту їхньою підтримкою євроінтеграції України. "Для нас головне, що фракція європейських соціалістів і демократів підтримує європейський вектор політики України", - сказав прем`єр.

Він також відзначив, що представники соціал-демократів підтримують вступ України до Європейського Союзу. "Це дуже важливо, тоді як представники Європейської народної партії заперечують навіть перспективу реалізації такого кроку", - сказав М.АЗАРОВ.

"Тому мені взагалі важко уявити, що пані ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКО співпрацюють з тією фракцією, яка навіть в принципі заперечує європейську інтеграцію України. Тому для нас вибір був абсолютно однозначним", - сказав голова Партії регіонів.

Говорячи про ідеологію соціал-демократів і Партію регіонів, М.АЗАРОВ відзначив, що його партія виступає за соціальну орієнтацію держави. "У нас багато спільного в підходах, підходів у реалізації реформ у нашій країні", - наголосив М.АЗАРОВ.