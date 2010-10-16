Комуністів у Донецьку не беруть до виборчкомів

У Комуністичній партії України заявляють, що в Донецькій області представників цієї політсили навмисно не включають до складів виборчкомів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обкому КПУ, вчора, 15 жовтня, рішенням Донецької міської територіальної виборчої комісії до складу комісій не були включені кандидатури від Донецької міської організації Компартії з формулюванням «відсутність досвіду роботи і невідповідність поданих кандидатур вимогам закону».

Крім того, зазначає прес-служба, з якихось причин зі списку поданих кандидатів «зникли» представники Ленінської та Кіровської районних у м.Донецьку організацій КПУ. У Макіївці в затверджених списках на тих дільницях, де кандидати в депутати від КПУ мають сильну електоральну підтримку, не виявилось членів дільничних комісій від Компартії України.

Станом на сьогодні подані до суду відповідні позови, повідомили у КПУ.

Також у прес-службі зазначили, що у керівництві дільничних комісій по всій Донецькій області частка комуністів становить не більше 10%.

«При аналізі затверджених складів (виборчкомів - УНІАН) виявлені члени комісій 1991, 1992 років народження, які, напевно, якраз і мають досвід роботи у дільничних комісіях», - йдеться у заяві прес-служби КПУ.