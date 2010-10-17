"Батьківщина" змінила юридичну адресу

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що «Батьківщина» вимушена змінити юридичну адресу своєї реєстрації через тиск влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на Х з’їзді партії «Батьківщина», представляючи зміни, які планується внести до статуту партії.

«Вже понад десять років юридична адреса нашого штабу була в Києві на площі Лесі Українки, але ж чинна влада вважає, що опозиція не має права існувати в країні, і тому, маючи можливість блокування, сьогодні керівництво уряду ЯНУКОВИЧА, безпосередньо за його вказівкою, дає настанови блокувати можливість нашій партії працювати в центрі Києва, де ми мали можливість спілкуватися з людьми, приймати рішення і реалізовувати наші партійні програми», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, зараз центральний штаб партії «Батьківщина» буде зареєстрований за адресою: Київ, вул. Турівська, 15.