Катеринчук розповів, як поставив риску

Лідер Громадянського об’єднання “Європейська платформа для України” Микола КАТЕРИНЧУК називає логічною свою появою у списку блоку “Народна самооборона Юрія ЛУЦЕНКА”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві по завершенню з’їзду партій , які утворили цей блок.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, “Європейська платформа” вела переговори про об’єднання “з усіма політичними силами (мається на увазі демократичного спрямування) і з БЮТ, і з “Народною самообороною”, і з “Нашою Україною”. “...На сьогоднішній день для мене як для лідера “Європейської платформи для України” прийнято рішення, що ми йдемо на вибори саме у форматі з “Самообороною”... Рішення прийнято, я поставив риску під цим”, - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

На його переконання, “це буде зрозуміло виборцям і тим людям, які аналізують перспективу демократії в Україні”. Водночас, він ухилився від відповіді на запитання, який номер йому пропонували у списку Блоку Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, до першої п’ятірки виборчого списку блоку політичних партій «Народна самооборона Юрія Луценка» увійшли Юрій ЛУЦЕНКО, народний депутат М.КАТЕРИНЧУК, голова фонду «АнтиСНІД» Наталія ЛУК’ЯНОВА, тележурналіст Володимир АР’ЄВ і народний депутат Володимир СТРЕТОВИЧ.