У Сумах в списках виборців не виявилося мешканців 10-поверхового будинку

У Сумах на ділянці №104 у списках немає виборців з десятиповерхового 80-квартирного будинку.

Як повідомляє сайт «Всі Суми», який в он-лайн режимі веде репортаж про проведення виборів в обласному центрі, люди, які прийшли проголосувати, не знайшли себе у списках, хоча напередодні виборів їм прийшли іменні запрошення з правильними даними.