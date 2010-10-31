У Сумах в списках виборців не виявилося мешканців 10-поверхового будинку
11:20, 31 жовтня 2010Політика
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А запрошення прийшли
У Сумах на ділянці №104 у списках немає виборців з десятиповерхового 80-квартирного будинку.
Як повідомляє сайт «Всі Суми», який в он-лайн режимі веде репортаж про проведення виборів в обласному центрі, люди, які прийшли проголосувати, не знайшли себе у списках, хоча напередодні виборів їм прийшли іменні запрошення з правильними даними.
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