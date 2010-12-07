Україна бойкотує церемонію вручення Нобелівської премії миру

Нобелівський комітет Норвегії оголосив про те, що КНР і ще 18 країн відмовилися відвідати церемонію вручення Нобелівської премії миру на знак протесту проти нагородження премією китайського дисидента Лю Сяобо.

Як повідомляє Газета.руз посиланням на Reuters, бути присутнім на церемонії відмовилися Росія, Казахстан, Колумбія, Туніс, Саудівська Аравія, Пакистан, Сербія, Ірак, Іран, В`єтнам, Афганістан, Венесуела, Філіппіни, Єгипет, Судан, Україна, Куба і Марокко.

Вручення премії має відбутися у п`ятницю.

Китай активно висловлював протест з приводу вручення премії дисидентові Лю Сяобо, засудженому на 11 років «за заклики повалення державного ладу».

Члени комітету вирішили удостоїти дисидента вищої гуманітарної премії за «його довгу і ненасильницьку боротьбу за фундаментальні права людини в Китаї».