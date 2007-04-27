Київ перепочине від донецьких

До Києва з Донецької області на вихідні і святкові дні поїзди з прихильниками коаліції відправлятися не будуть.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі обласного відділення Партії регіонів.

В облвідділенні також уточнили, що сьогодні біля півночі з Києва двома поїздами до Донецька і Дебальцева повертаються дві тисячі прихильників коаліції. Вони брали участь в мітингу на підтримку коаліції і Кабінету Міністрів на Майдані Незалежності.