Регіонал переконує, що політичного замовлення на бійку у ВР не було

Представник Президента України у Верховній Раді, народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО запевняє, що жодного політичного замовлення на бійку у парламенті не було.

Про це він заявив у п’ятницю ввечері в ефірі програми "Велика політика" на телеканалі "Інтер", відповідаючи на запитання, хто віддавав команду "штурмувати" членів фракції "БЮТ-Батьківщина" у четвер у сесійній залі ВР.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО наголосив, що не може назвати конкретної людини, яка начебто віддавала наказ про штурм, оскільки не знає цього. "Більше того, скажу, що політичного замовлення на бійку не було. І в цьому я переконаний абсолютно", - заявив він.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО зауважив, що з`ясував це для себе під час наради у голови ВР Володимира ЛИТВИНА, участь у якій опозиція не взяла. "Ми говорили про цю подію як про дуже прикру... Замовлення не було. Якоїсь конкретної фігури, яка замислила напад, не було", - додав він.