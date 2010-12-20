Бютівці залишили Погоджувальну раду і озвучили ультиматум

Представники фракції «БЮТ-Батьківщина» на чолі з головою Іваном КИРИЛЕНКОМ та віце-спікером парламенту Миколою ТОМЕНКОМ залишили засідання Погоджувальної ради на знак протесту проти побиття «бютівців» у Верховній Раді ввечері 16 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, перед тим як залишити засідання, І.КИРИЛЕНКО наголосив, що «БЮТ-Батьківщина» вимагає порушити кримінальні справи проти учасників нападу на опозиційних депутатів і особливо проти тих, хто вже не в перше брав участь у бійках в сесійній залі.

«У випадку відсутності результативних кримінальних справ ми наполягатимемо на відставці генерального прокурора», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО також підкреслив, що «БЮТ-Батьківщина» вимагає звільнити Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО з посади міністра екології та Юрія САЛАМАТІНА – з посади керівника «Укрспецекспорту», які брали участь у побитті народних депутатів.

«Проігнорувавши цю вимогу, керівництво виконавчої вертикалі візьме на себе політичну відповідальність за ці події», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, також «БЮТ-Батьківщина» вимагає припинити політичні переслідування лідерів опозиції, закрити сфабриковані кримінальні справи, звільнити “політичних в’язнів” та ухвалити в цілому закон про опозицію.

«Без виконання цих вимог повернення парламенту до нормальної роботи і наша участь у засіданні, в тому числі Погоджувальної ради, є неможливою. Ми змушені залишити цей зал», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Після цього всі представники “БЮТ-Батьківщини” вийшли з приміщення, в якому проходить засідання Погоджувальної ради.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» блокували роботу парламенту. Ввечері депутати від Партії регіонів увірвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, побили депутатів від “БЮТ-Батьківщина” і відтіснили їх у сесійну залу.

П’ятьох “бютівців” Володимира БОНДАРЕНКА, Євгена СУСЛОВА, Василя КРАВЧУКА, Михайла ВОЛИНЦЯ та Юрія ГНАТКЕВИЧА з травмами забрала “швидка допомога”.

17 грудня прокуратура Печерського району Києва розпочала перевірку і збір матеріалів з приводу вчорашніх сутичок у Верховній Раді між народними депутатами.

18 грудня В.БОНДАРЕНКО, Є.СУСЛОВ, В.КРАВЧУК, М.ВОЛИНЕЦЬ та Ю.ГНАТКЕВИЧ звернулися до Генеральної прокуратури України із заявами щодо притягнення до відповідальності осіб, які завдали їм фізичних ушкоджень під час блокування сесійної зали Верховної Ради 16 грудня.