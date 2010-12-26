Кириленко називає арешт Луценка виключно політичним актом влади

Арешт колишнього міністра внутрішніх справ України, лідера партії «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА є виключно політичним. Так вважає голова партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «За Україну!», на думку В.КИРИЛЕНКА, ніяких підстав брати під варту політика не було, оскільки він регулярно спілкувався із слідчими та ознайомлювався з матеріалами кримінальної справи.

«Затримання Юрія ЛУЦЕНКА є виключно політичним актом влади, спрямованим на залякування опозиції», - переконаний В.КИРИЛЕНКО.

«Теперішній владі не потрібна опозиція, головне завдання якої контролювати владу. Тому ми й спостерігаємо тиск на опозиційних політиків», - підкресливлідер партії «За Україну!».