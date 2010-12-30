Тимошенко: я не знаю, чим закінчиться цей новорічний допит

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що в новому році в Україні вдасться подолати негативні тенденції у процесі державотворення за умови об`єднання громадянського суспільства.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я згадала старий фільм про барона Мюнхгаузена. Пам`ятаєте, там така цитата була: хотіли святкувати, потім арештовувати, а потім об`єднали. У нас також саме так свята проходять у опозиції сьогодні, але я не хочу говорити ні про які кримінальні справи сьогодні. Хочу напередодні Нового року власне звернутися зараз до всіх, всіх, всіх і привітати всіх із наступаючим Новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні перед черговим допитом у Головному управлінні з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.

На її думку, Новорічні свята є найбільш символічними у житті кожної людини. "Новий рік не просто так придумали. Придумали для того, щоб підводити підсумки і щоб у минулому році залишити все, що нам не подобається, а вперед йти з вірою, з надією, з настроєм, з натхненням і робити кращим все, що нас оточує", - вважає лідер партії "Батьківщина".

"Як би важко не виглядало сьогодні життя, які б воно виклики нам сьогодні не пропонувало і навіть як би воно нам не подобалося, а я переконана, що багатьом людям сьогодні все це не подобається. Я хочу, щоб на Новий рік ми йшли тільки з вірою, тільки із знанням того, що наступний рік нам принесе тільки добрі, щасливі хвилини. Я хочу так і побажати, щоб для ваших родин, дітей, ваших коханих, ваших батьків, для всіх-всіх Новий рік приніс тільки задоволення, тільки випробування, з якими ви можете впоратися, і тільки перемоги, а я, щоб ви в цьому були впевнені, твердо з вами. Завжди була, є і залишаюся", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" не стала прогнозувати, яким чином сьогодні відбуватиметься її черговий допит у Генпрокуратурі. "Я не знаю, чим сьогодні закінчиться цей новорічний допит у Генеральній прокуратурі. Я не знаю, що вони нового будуть вигадувати і що вони будуть нове пред`являти, і навіть не знаю, чим закінчиться сьогодні цей допит. Але я твердо знаю: наші з вами намагання побудувати незалежну сильну державу якраз у той рік, коли нашій молодій державі виповнюється 20 років, нашій Незалежності виповнюється 20 років, у цей ювілейний рік ми мусимо покінчити з усім поганим, що нам не подобається, і нарешті побудувати нашу спільну оселю, нашу спільну країну так, як хочете ви, а не так, як хочуть чергові випадкові люди при владі", - переконана вона.

"Хай вам щастить в усьому, хай вас Господь береже! Хай дає тільки світлі і надійні дороги. Я вас всіх обнімаю, цілую і бажаю всього-всього найкращого", - побажала Ю.ТИМОШЕНКО.