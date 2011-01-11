ЄС готує звіт про лібералізацію візового режиму з Україною

Європейський Союз готує звіт про виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Ми готуємо відповідний звіт щодо роботи, яку буде проведено в ЄС у рамках Плану дій з лібералізації візового режиму з Україною», - сказав Ш.ФЮЛЕ.

За його словами, це складний процес, який триватиме у два етапи: ухвалення відповідного законодавства і його запровадження.

Ш.ФЮЛЕ запевнив, що ЄС робить все необхідне, щоб в рамках чинного Візового кодексу і угоди про спрощення візового режиму покращити ситуацію з видачами українським громадянам віз.

«У нас дуже інтенсивний діалог, ми говоримо про те, які ми можемо внести зміни в угоду про спрощення візового режиму для усунення перешкод, які стоять перед українськими громадянами при отриманні віз», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада 2010 року Саміт Україна-Європейський Союз схвалив План дій зі скасування візового режиму.

“Лідери схвалили План дій щодо візової лібералізації для України. План дій визначає всі технічні умови, які має виконати Україна для забезпечення прогресу в напрямку запровадження безвізового режиму як довгострокової перспективи для короткотермінових поїздок громадян України”, - сказано у спільній заяві для преси за підсумками 14-го саміту Україна-ЄС.