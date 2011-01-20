Російський сенатор: не слід українським організаціям лізти в політику

Прагнення керівництва Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА УР) і Об`єднання українців Росії (ОУР) займатися політикою поставило питання про їх закриття.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив голова Координаційної ради українських громадських організацій Росії, член Ради федерації Федеральних зборів Росії Василь ДУМА.

«ФНКА УР створювалася для розвитку культурних відносин, а її керівники публічно говорили про політику. Причому це громадяни Росії. Хіба так можна? Ті люди, які туди прийшли, хотіли мати політичні дивіденди, а діаспора – це культура, це освіта, це історія. Це діяльність, спрямована на те, щоб наші діти знали українську мову й культуру», - сказав В.ДУМА.

За його словами, співголова ФНКА УР і ОУР Валерій СЕМЕНЕНКО хотів займатися політикою.

В.ДУМА зазначив, що три роки тому добровільно відмовився від посад співголови ОУР ФНКА УР, оскільки, працюючи в цих організаціях, хотів займатися культурою та економікою.

За словами В.ДУМИ, обговорювати рішення суду про ліквідацію ФНКА УР недоцільно. «Якщо було рішення суду, значить, воно правильне. Російське правосуддя не може ставити умови з переобрання керівництва ФНКА УР», - сказав він.

На його думку, В.СЕМЕНЕНКО повинен був скликати з`їзд і переобрати керівництво, а він продовжував займатися політикою.

Водночас, за його словами, причиною ліквідації є «непорядок» у статутних документах. «Я звідти пішов, тому що розумів, що з цими працювати неможливо. Якщо ти громадянин Росії, то ти не маєш права говорити антидержавницькі речі, що робив СЕМЕНЕНКО», - сказав В.ДУМА.

Він зазначив, що не варто драматизувати закриття українських організацій, оскільки святе місце порожнім не буває. «Буде нова організація, яка займатиметься економічними й культурними відносинами», - сказав В.ДУМА, додавши, що для цього буде потрібно не більше місяця, коли буде відповідний «потяг керівництва України».

За його словами, в 80% суб`єктів Росії є українські організації, і їх ніхто закривати не збирається.