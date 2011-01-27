Янукович вже запрошує Всесвітній економічний форум в гості до Києва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає з ініціативою провести у Києві у 2012 році регіональний саміт Всесвітнього економічного форуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у виступі під час проведення ланчу від імені уряду Австрії та Організації економічного співробітництва і розвитку, що відбувся у рамках заходів Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

«Ми зацікавлені в активному діалозі на всіх форумах і майданчиках Європи та інших регіонів світу», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Зокрема, він заявив, що українська сторона підтримує проведення регіонального саміту Всесвітнього економічного форуму по Європі та Центральній Азії у Відні 8-9 червня 2011 року.

«Україна також зацікавлена у проведенні регіонального саміту Всесвітнього економічного форуму у 2012 році у Києві», - додав глава держави.

За його словами, проведення такого заходу надасть потужний імпульс країнам Східної Європи з метою активізації і поглиблення співробітництва у рамках глобальної економіки.