Губернатор Київщини зобов’язав чиновників більше говорити з людьми

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК зобов’язав керівників райдержадміністрацій більше виїжджати на місця, спілкуватися з людьми, щоб знати їхні потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час колегії у місті Миронівка Київської області.

«Я подивився по області. Ніхто з вас не виїжджає в райони, ніхто з людьми не спілкується… Ви повинні виїжджати у сільські ради, спілкуватися з народом – ви влада і повинні знати, чим живуть люди, що ви маєте робити. У разі необхідності ми вам будемо допомагати», - сказав губернатор.

При цьому А.ПРИСЯЖНЮК попередив чиновників, що в разі, якщо до облдержадміністрації через нереагування на проблеми люди звертатимуться максимум удвічі частіше, то відповідальні наступного разу приїжджатимуть в облдержадміністрацію разом з тією особою, проблеми якої на місці не були вирішені, і потім посадовець буде нести особисту відповідальність.

Також А.ПРИСЯЖНЮК закликав посадовців більше уваги приділяти людям, які працюють. «Ми пройшли ті часи, коли на людей (підприємців) «наїжджали». Дайте людям працювати… Ви подивіться: сьогодні на 100 жителів Київщини припадає 82 пенсіонера. Хто, скажіть, буде працювати?», - запитав губернатор.