У запорізькому СІЗО тризубівців б'ють до втрати свідомості?

У запорізькому СІЗО застосовують тортури до членів ВО «Тризуб»,заявляють у "Жіночій Січі"

У запорізькому СІЗО застосовують тортури до членів ВО «Тризуб» Пилипа ТАРАНА, Романа ХМАРИ та Анатолія ОНОФРІЙЧУКА, заявила УНІАН представниця організації "Жіноча Січ" Тетяна ТАРАСЕНКО, посилаючись на інформацію від адвокатів затриманих.

Зокрема, за словами Т.ТАРАСЕНКО, 20-річного сина голови Центрального проводу ВО "Тризуб" Андрія СТЕМПІЦЬКОГО П.ТАРАНА били і непритомного закидали в камеру. За її словами, у хлопця струс мозку, пошкодження в області хребта, і він періодично непритомніє.

Також Т.ТАРАСЕНКО повідомила, що «була прокурорська перевірка, до Пилипа прийшов прокурор, запропонував підписати папірці про те, що ніхто його не бив і він не має скарг на умови утримання. Хлопець відповів, що не підпише. Тоді до нього в камеру зайшли троє і знову побили до втрати свідомості, але він нічого не підписав».

За словами Т.ТАРАСЕНКО, адвокат П.ТАРАНА подала заяву про проведення незалежної судмедекспертизи затриманого і зараз очікує відповіді на неї.

На сайті організації «Жіноча Січ» також оприлюднена фотокопія заяви затриманого А.ОНОФРІЙЧУКА, який пише, що після того, як він вкотре відмовився давати свідчення проти себе без адвоката, двоє представників СБУ закрили його у кабінеті на ключ, почали заламувати руки, застібнуті за спиною у наручники, та одночасно бити по ногах. Це все тривало близько години, йдеться у заяві.

А.ОНОФРІЙЧУК заявляє, що «один з цих людей задавав питання і сам на них відповідав. Якщо я не погоджувався з тим, що вони казали, мене починали бити у живіт. Коли я вже не міг витримувати катування і погодився підписати їхні документи, мене посадили на стілець і дали аркуш паперу з ручкою, на якому я написав те, що вони мені надиктували. Після допиту мене змусили підписати документ, що я не маю претензій до співробітників СБУ, погрожуючи новими тортурами”.

У «Жіночій Січі» зазначили, що передали заяву А.ОНОФРІЙЧУКА представникам українських та міжнародних правозахисних організацій.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи за підозрою у пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі затримали 11 членів ВО "Тризуб".

Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ

28 грудня 2010 року невідомі пошкодили бюст Сталіна, відрізавши голову.

У Новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.