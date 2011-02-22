Українців закликають забрати в політиків право писати Конституцію

Народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ закликає громадян України забрати в діючих політиків право писати Конституцію і взяти цю справу у свої руки шляхом скликання Установчих зборів.

Про це Т.СТЕЦЬКІВ заявив агентству УНІАН, коментуючи указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про підтримку ініціативи Президента України у 1991-1994 роках Леоніда КРАВЧУКА щодо створення Конституційної асамблеї для підготовки змін до Конституції України.

На переконання Т.СТЕЦЬКІВА, «відбулася чергова підміна понять. В.ЯНУКОВИЧ видав указ про імітацію демократичного процесу, назвавши групу призначених ним юристів і політиків Конституційною асамблеєю, яка має змінити Конституцію України. Характер їхнього призначення наперед програмує результат: готується ширма для так званої «конституційної» узурпації влади. Кінцева ціль – надати вигляд легітимності діючій владі, масовому грабунку та поневоленню українського народу».

Т.СТЕЦЬКІВ повідомив, що, згідно із 5-ю статтею Конституції, - "Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові", - він ще два роки тому вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про скликання Установчих зборів, покликаних встановити в Україні новий державний лад. За словами депутата, документ розробила група чесних і кваліфікованих юристів, об`єднаних Центром політико-правових реформ. «Зараз вношу його повторно. Основна ідея цього законопроекту – забрати в діючих політиків право писати Конституцію. Суспільство має взяти цю справу у свої руки», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

На переконання депутата, «ми маємо скликати Установчі збори. До цього органу в мажоритарних округах повинні всенародно обиратися особи, які є моральними і професійними авторитетами українського суспільства. Вони мають добровільно відмовитись (мінімум на десять років) від права балотуватися на будь-яку виборну посаду та бути призначеними на будь-яку державну службу. Членами Установчих зборів (“батьками-засновниками”) можуть бути обрані лише ті люди, які свідомо відмовляються від влади: місцевої та центральної, законодавчої та виконавчої, судової та представницької. Партії усуваються від процесу висування та агітації. Нова Конституція, яку напишуть такі Установчі збори, може бути винесена на референдум, який затвердить весь народ».

При цьому, за словами Т.СТЕЦЬКІВА, немає ілюзій, що «теперішня «тушкована» Верховна Рада може прийняти такий закон. Проте знаю: коли в Києві будуть стояти мільйони громадян, які вимагатимуть нової держави і нового життя, найдорожчий український гелікоптер буде шукати лінію горизонту. Тоді перелякані кнопкодави у ВР будуть згідні на все».

Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що його проект Закону «Про процедуру підготовки та затвердження нової Конституції України» зареєстровано у Верховній Раді 21 лютого, і порадив усім ознайомитися з текстом уже зараз: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc555

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Президент В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про підтримку ініціативи Л.КРАВЧУКА щодо створення Конституційної асамблеї для підготовки змін до Конституції України.

Як зазначається у документі, з метою підтримки ініціативи першого Президента В.ЯНУКОВИЧ створив Науково-експертну групу з підготовки Конституційної асамблеї. Група, відповідно до указу, має узяти до відома запропоновану Л.КРАВЧУКОМ концепцію реформування Конституції. До складу Науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї увійшли Л.КРАВЧУК, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАНУ, доктор філософських наук, професор Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, академіки, професори, вчені з інших університетів та наукових інститутів, народні депутати різних скликань, судді Верховного Суду України у відставці, юристи.