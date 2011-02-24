Кого українці вважають головним опозиціонером (опитування)

Українці головним опозиціонером, як і раніше, вважають лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це повідомив директор департаменту комунікацій Gorshenin Group Володимир ЗАСТАВА, презентуючи на прес-конференції в Києві результати соціологічного дослідження Інституту Горшеніна «Перший рік президентства Віктора ЯНУКОВИЧА. Підсумки».

Зокрема, на думку 41,0% громадян, головним опозиціонером в Україні сьогодні є Ю.ТИМОШЕНКО. Далі із значним відривом слідують Арсеній ЯЦЕНЮК (16,0%), Анатолій ГРИЦЕНКО (6,2%) і Олег ТЯГНИБОК (4,3%).

В.ЗАСТАВА звернув увагу на те, що майже три відсотки громадян вважають опозиціонером діючого віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА (2,7%). Миколу КАТЕРИНЧУКА опозиціонером назвали 2,7% опитаних, Юрія ЛУЦЕНКА - 2,0%, Віктора ЮЩЕНКА - 1,4%, Володимира ЛИТВИНА - 1,0% і Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА - 0,5%. Іншого політика вважають опозиціонером 0,7%, а 14,4% українців стверджують, що сьогодні опозиції в Україні немає. При цьому більш як чверті респондентів (26,6%) важко назвати імена українських опозиціонерів.

Експерт зазначив, що, як свідчать результати опитування, на думку українського суспільства ніякого розколу в українській опозиції немає.

*** Інститут Горшеніна провів всеукраїнське телефонне опитування на тему: «Перший рік президентства В.ЯНУКОВИЧА» з 14 по 23 лютого 2011 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 2000 респондентів віком від 18 років, у всіх областях України. Квотами були область, стать і вік респондентів, а також тип населеного пункту. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.