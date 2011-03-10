Шкляр упевнений, що Шевченківську премію він все ж отримає

Автор роману "Залишенець. Чорний ворон" Василь ШКЛЯР упевнений, що рано чи пізно він одержить Шевченківську премію.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№ 36 від 10 березня).

За словами В.ШКЛЯРА, він не сподівався, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ включить його до списку нагороджених після того, як написав главі держави лист, в якому повідомив, що відмовляється від премії.

«Це його право: включати мене до списку лауреатів зараз чи пізніше, коли я досягну своєї мети. Я висунув умову: візьму свою премію, коли з посади міністра освіти піде українофоб ТАБАЧНИК. Після того, як я публічно зробив цю заяву, я спокійно сплю і перебуваю у згоді зі своєю совістю», - відзначив він.

За словами письменника, з приходом на посаду міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА в суспільстві настала інтелектуальна стагнація. «І я вирішив розворушити ситуацію. Для мене ТАБАЧНИК є фігурою, в якій концентрувалося все українофобство, вся неповага до української нації», - сказав він.

В.ШКЛЯР запевнив, що і не думав, що глава держави підпише указ про звільнення Д.ТАБАЧНИКА і про присудження йому (В.ШКЛЯРУ - УНІАН) премії.

«Однак вважаю, що у свідомості читачів я цю премію вже одержав. Хоча для мене отримання Шевченківської премії важливе – це визнання на державному рівні. Можливо, Віктор ЯНУКОВИЧ вручить мені премію, коли піде ТАБАЧНИК, а якщо ні, і він покаже себе не українським Президентом, то премію зможе вручити наступний Президент. Я упевнений, що одержу цю премію», - сказав письменник.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури В.ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний ворон». Таке рішення було ухвалене в результаті таємного голосування за підтримки 17 представників комітету.

4 березня В.ШКЛЯР заявив, що не може прийняти Шевченківську премію, поки посаду міністра освіти і науки, молоді і спорту обіймає Д.ТАБАЧНИК.

Того самого дня Президент В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про присудження шести діячам культури Національної премії України імені Тараса Шевченка у розмірі 250 тис. грн. кожна. Серед нагороджених В.ШКЛЯРА не було.