Єфремов зрозумів, що в опозиції «клітини мозку вже починають відмирати»

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевняє, що інфляція в країні не перевищує 9% і всі заяви опозиції про нібито інфляцію у 42% є неправдивими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що інфляція вираховується по багатьох параметрах.

«Безумовно, є ряд товарів чи продуктів харчування, які більше зросли в ціні, але якщо брати в середньому інфляцію, то вона в державі визначається Держстатом», - сказав він.

При цьому лідер фракції ПР додав, що «той рівень інфляції, який є в державі в цілому, він відповідає статистиці».

О.ЄФРЕМОВ також назвав сьогоднішнє блокування з боку фракції "БЮТ-Батьківщина" черговим політичним шоу.

«Мене здивував той спектакль, який був продемонстрований, і здивували ті цифри, які були написані на плакатах», - сказав він.

Він зауважив, що цифри інфляції, які називає опозиція, чомусь постійно змінюються.

«Якщо ще вчора група опозиційно налаштованих депутатів говорили, що у нас інфляція 25%, то сьогодні вже 42%. Я так зрозумів, що після 40 градусів клітини мозку вже починають відмирати і навряд чи можна щось вигадати нове в цьому напрямі. І тому ця цифра 42%, яку я сьогодні побачив на плакатах, характеризується конкретним медичним терміном», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, депутати від БЮТ зареєстрували у ВР проект закону «Про індексацію пенсій, заробітних плат та соціальних виплат на рівень інфляції» та наполягають на його терміновому ухваленні.

За даними "БЮТ-Батьківщини”, реальний показник інфляції в Україні становить 42% проти задекларованого владою рівня у 9%.