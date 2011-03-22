Київські чиновники проігнорували указ Януковича й доручення Азарова

Комісія з питань найменувань і пам’ятних знаків виконавчого органу Київради не підтримала пропозиції Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА щодо надання вулицям імен Г.Берегового та Л.Телятникова. Натомість підтримала чимало проектів, які стосуються імен видатних українських акторів.

Про це після засідання комісії, заявив її член, голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За його словами, «Указ Президента щодо найменування вулиці ім’ям Георгія Берегового (космонавта) комісія не підтримала, оскільки його діяльність не пов’язана із Києвом. Доручення М.АЗАРОВА щодо присвоєння імені Леоніда Телятникова вул. Добринінський не було підтримане через те, що ще не минуло 10 років з дня смерті відомого ліквідатора аварії на ЧАЕС».

О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що натомість нові вулиці в Голосіївському районі носитимуть імена відомих київських акторів: Клавдії Радченко, Олега Рябова, Костянтина Хохлова, Михайла Романова, Юрія Лаврова, Ольги Юровської та Геогрія Горюшка. Ці актори багато років плідно працювали в київських театрах ім. І. Франка, ім. Л.України та оперети.

«На жаль, багато років Київ існував як космополітичне місто, де назви вулиць були рідко прив’язані до Києва. Зараз завдяки фахівцям, що вже багато років працюють у комісії з питань перейменувань, ситуація потроху вирівнюється – і це не залежить від того, хто керує містом, - Леонід ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ чи Олександр ПОПОВ, це залежить від фаховості експертів, які жодного разу не підтримали те чи інше рішення всупереч інтересам міста лише для того, щоб догодити владним чиновникам – включно з Президентом», - запевняє О.БРИГИНЕЦЬ.

Голова комісії звернувся до всіх київських закладів культури з проханням надати пропозиції щодо присвоєння новим вулицям імен відомих киян, які працювали на благо столиці. О.БРИГИНЕЦЬ сподівається, що спільними зусиллями Київ вдасться зробити містом, яке буде увічнювати своїх видатних попередників.