Власенко пояснив, чому Тимошенко не з'явилася на допит

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні у Печерському районному суді Києва особисто знайомилася з матеріалами, що стали підставою для порушення Генеральною прокуратурою Україною кримінальної справи щодо газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив її захисник Сергій ВЛАСЕНКО сьогодні журналістам.

"ТИМОШЕНКО сьогодні зранку особисто знайомилася з матеріалами", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, сьогодні Генеральна прокуратура викликала Ю.ТИМОШЕНКО в рамках розслідування кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

"Юлія ТИМОШЕНКО не змогла туди приїхати, і я приїхав туди особисто о десятій ранку, саме в той час, коли її викликали до слідчого. Я поінформував слідчого, що ТИМОШЕНКО знаходиться у Печерському районному суді і знайомиться з матеріалами справи", - повідомив захисник.

С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що факт особистого ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО з матеріалами у Печерському районному суді Києва був зафіксований належним чином.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Ю.ТИМОШЕНКО подала до Печерського районного суду Києва скаргу, в якій просить суд визнати незаконною порушення проти неї кримінальної справи щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією у 2009 році.

10 травня суд почав розгляд скарги.