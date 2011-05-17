Влада Одеси хоче запобігти мордобоям 21 травня

Виконком Одеської міськради має намір запобігти маршам «Свободи» та її опонентів – комуністів, ПСПУ, «Родини», «Союзу радянських офіцерів» та інших проросійських організацій – центральними вулицями міста 21 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, з цією метою міськвиконком направив позовну заяву до Окружного адміністративного суду Одеської області щодо проведення масових акцій, запланованих в Одесі на 21 травня 2011 року.

Як ідеться в повідомленні, обнародуваному Департаментом інформації і внутрішньої політики Одеської міськради, звернення до суду міськвиконком мотивував тим, що в канцелярію мерії «одночасно надійшли кілька повідомлень про проведення 21 травня 2011 року акцій масового характеру від ряду політичних і громадських організацій, яких розділяють кардинально різні політичні погляди».

З метою недопущення можливих безпорядків в Одесі, за дорученням мера Олексія КОСТУСЄВА до суду направлена позовна заява про заборону проведення цих акцій.

«Проведення масових заходів і акцій, - вважають у міськвиконкомі, - за участю великої кількості людей (тільки у повідомленнях заявлено 2000 чоловік) та організацій у центрі міста за одним і тим же маршрутом і в один і той же час може привести до значного загострення становища в місті і викликати зіткнення між активістами різних політичних напрямків і організацій, що приведе до порушення громадського порядку та безпеки городян».

Як повідомляв УНІАН, запланований активістами "Свободи" на 21 травня соціальний марш вулицями Одеси проти продажу землі вирішили зірвати ряд проросійських організацій. Зокрема, лідер Одеської облорганізації ПСПУ Ольга СОЛОВЕНКО обнародувала заяву про те, що місцеві активісти ПСПУ також мають намір 21 травня провести мирну акцію протесту. Акція ПСПУ має пройти в той же час і за тим же маршрутом, що й активістів "Свободи". Її мета - "не допустити проведення маршу націоналістів 21 травня в Одесі і пропаганди нацизму, який проводиться партією "Свобода".

З урахуванням того, що акції заплановані в один і той же день, причому в тих же місцях, що може викликати зіткнення учасників акцій, Управління внутрішньої політики міськради проінформувало про ситуацію, що склалася, керівництво Одеського міськУВС і вирішило провести зустріч з лідерами цих партійних і громадських організацій, повідомив в інтерв`ю УНІАН начальник Управління Альберт БАЙЖАНОВ. «Якщо не вдасться знайти загальні підходи, можливо, доведеться звертатися в судові інстанції», - додав він.