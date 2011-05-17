Лубківський: УЄФА не відбиратиме у Львова Євро-2012

Європейська спілка футбольних асоціацій (УЄФА) не відбиратиме у Львова право на проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року через події, що сталися у місті 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ сказав на прес-конференції в Харкові, коментуючи заяви деяких представників Комуністичної партії України про необхідність позбавити Львів права на проведення матчів Євро-2012 після сутичок, що відбулися в місті 9 травня.

«Я би не хотів, щоб Комуністичною партією України розігрувалася якась карта і продовжувалась кампанія щодо того, які міста достойні приймати Євро-2012, які не достойні. Комуністична партія України не є тією інституцією, яка може визначати формат турніру. Єдиною структурою, яка визначає формат, – це є УЄФА. Сьогодні питання зміни формату не стоїть на порядку денному УЄФА», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Однак він наголосив, що УЄФА уважно ставиться до проблем безпеки «на території Євро-2012», і події 9 травня у Львові були розглянуті та проаналізовані Європейською спілкою футбольних асоціацій з метою недопущення подібних сутичок під час проведення турніру.

«Але це не означає, що Європейська футбольна спілка не ставиться уважно до тих проблем з безпекою, які сьогодні є не лише в Україні, а й у Польщі. Тому події, які сталися у Львові, стали предметом розгляду в рамках УЄФА, вони обговорюються, але виключно з тим, щоб не допустити подібних інцидентів в рамках турніру. Тому УЄФА дуже чутливо ставиться до будь-яких ситуацій форс-мажорних, які трапляються на території турніру, в Україні і Польщі, відстежує ці події. Але хочу наголосити, що питання зміни формату не є тим питанням, яке перебуває в полі зору УЄФА», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Голова МОК «Євро-2012 Україна» спростував навіть теоретичну можливість перенесення матчів турніру зі Львова до іншого українського міста.

«Сьогодні почалися розмови про те, хто міг би замінити Львів. Я хотів би сказати абсолютно офіційно, що сьогодні немає жодного іншого міста в Україні, яке було б готове до турніру настільки, наскільки готові Київ, Харків, Львів і Донецьк. Ані Дніпропетровськ, ані Одеса сьогодні не є готовими і не зможуть підготуватися за рік часу до турніру», - підкреслив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

10 травня перший секретар Запорізького обкому Комуністичної партії України, народний депутат Олексій БАБУРІН висловив думку, що Львів треба позбавити права на проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За фактами порушень громадського порядку під час заходів 9 травня у Львові порушено п’ять кримінальних справ.