Глава МЗС України поїхав у Румунію - вперше за останні 6 років

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО перебуває сьогодні з одноденним візитом у Румунії, у рамках якого проведе зустрічі з керівництвом країни та очільником зовнішньополітичного відомства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, програмою перебування К.ГРИЩЕНКА у Бухаресті також передбачені його зустрічі з представниками української громади у Румунії, представниками українських і румунських ЗМІ.

Сьогоднішній візит керівника українського зовнішньополітичного відомства до Бухареста є першим за останні 6 років і має на меті активізувати двосторонній політичний діалог, надати нового поштовху для наповнення конкретним змістом порядок денний українсько-румунського співробітництва, у т.ч. інтенсифікувати регіональну співпрацю між Україною та Румунією.